Bakan Koca: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine ilişkin Twitter hesabı üzerinden halkı bilgilendirmeye devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmaları hakkında da önemli bir açıklama yaptı.

Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’nın paylaşımındaki fotoğrafta ise Ülkü Tamer’in şiirinden “İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür” dizeleri yer aldı.