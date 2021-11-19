AjansHaber.com.tr Gündem 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi

Bakan Koca, Keçiören'de patlama yaşanan binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören ilçesinde patlama sonucu bir bölümü göçen binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ankara Keçiören'de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz."

Ankara'da bir apartmanda patlamaAnkara'da bir apartmanda patlamaGündem

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
AK Parti'den ''asgari ücret'' açıklaması
Hamit ve Halil Altıntop kardeşlerin davasında
Hasan Dağı'nda volkanik hareketlenme başladı
Samuray kılıçlı katilin annesinden kritik karar
Keçiören'de doğalgaz patlaması
Cinsel istismara uğradığını itiraf etti
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi