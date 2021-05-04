AjansHaber.com.tr Sağlık İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok vaka görülen iller olurken, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
1,3 milyar insan aşıyı reddetti
Bir hafta içerisinde 5 aylık vaka görüldü
Dünyada 1,11 milyardan fazla Kovid19 aşısı yapıldı
TÜBİTAK'tan yerli aşı müjdesi
Bakan Koca sevindiren gelişmeyi duyurdu
10 soruda Sputnik V aşısı
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı