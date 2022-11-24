Bakan Koca iki beklentiyi aynı anda müjdeledi! SMA ve atama açıklaması!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''SMA konusunda Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada art arda müjdeli haberleri duyurdu. Koca, SMA konusunda yeni bir ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattıklarını açıklarken, HPV için de konuştu.
Bakan Koca, "HPV tanı kitleri için TÜSEB'i görevlendirdik. Alt yapıyı değerlendirerek, yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Atama müjdesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en geç 15 Ocak 2023'e kadar 27 bin hekimin açıktan atamalarının yapılacağını açıkladı. Bakan Koca ayrıca, 32 bin tıbbi sekreter alınacağını duyurdu.
Detaylar gelecek...
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