Bakan Koca iki beklentiyi aynı anda müjdeledi! SMA ve atama açıklaması!

Bakan Koca yaptığı açıklamada art arda müjdeli haberleri duyurdu. Koca, SMA konusunda yeni bir ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattıklarını açıklarken, HPV için de konuştu.

Bakan Koca, "HPV tanı kitleri için TÜSEB'i görevlendirdik. Alt yapıyı değerlendirerek, yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Atama müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en geç 15 Ocak 2023'e kadar 27 bin hekimin açıktan atamalarının yapılacağını açıkladı. Bakan Koca ayrıca, 32 bin tıbbi sekreter alınacağını duyurdu.

Detaylar gelecek...