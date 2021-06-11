Bakan Koca: Günlük doz sayısında yeni bir rekora ulaşacağız

Koronavirüs salgınına karşı en büyük silah aşı. Türkiye de aşılama çalışmalarını en hızlı yürüten ülkelerin başında geliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıda günlük dozda yeni rekora ulaşılacağının müjdesini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"500 bininci doz aşı az önce yapıldı! Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak? Öte taraftan maçın sonucu ne olacak?"