Bakan Koca: "Gönlüm ötenaziden taraf değil"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündemdeki başıboş sokak köpekleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kuduz vakalarındaki artışa dikkat çeken Koca, "Açıkçası gönlüm ötenaziden taraf değil" şeklinde konuştu.
TBMM'de nöbetçi bakan olarak bulunan Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kamuoyunun gündemindeki başıboş sokak köpekleri sorununa değinen Koca, "Bir tedbir alınması gerektiği vakaların artışınından da belli. Peki, tedbir ötenazi mi olmalı? İnsani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil" diye konuştu.
Onaylı randevu sistemi hakkında da konuşan Koca, "Kurban Bayramından sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sistemi devreye girecek" dedi.
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