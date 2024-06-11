Bakan Koca: "Gönlüm ötenaziden taraf değil"

TBMM'de nöbetçi bakan olarak bulunan Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kamuoyunun gündemindeki başıboş sokak köpekleri sorununa değinen Koca, "Bir tedbir alınması gerektiği vakaların artışınından da belli. Peki, tedbir ötenazi mi olmalı? İnsani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil" diye konuştu.

Onaylı randevu sistemi hakkında da konuşan Koca, "Kurban Bayramından sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sistemi devreye girecek" dedi.