Bakan Koca: Gazze'ye Sahra hastanesi kurmaya hazırız

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri vurmaya devam ediyor. 14. günde abluka altındaki Gazze'ye bomba yağarken hastane, cami ve kiliseye düzenlenen saldırılarla yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı devam ederken, bir yandan da Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çaba sarf ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmasında, Gazze'deki saldırılara da değindi.

"Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız"

Bakan Koca, "Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye, Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya hazırız." diye konuştu.