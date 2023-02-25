Bakan Koca, enkaz çalışması yapan personel aşılanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerde yaralananlar ile enkazda görev yapan personelin olası tetanos riskine karşı aşılandığını belirtti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Sağlığı ekiplerimiz deprem esnasında yaralanan vatandaşları ve enkaz çalışmasında bulunan personelleri tetanos riskine karşı aşılıyor. Türkiye’nin dört bir yanından görevlendirilen ekiplerimiz mahallelere, köylere ve personellerin bulunduğu alanlarda aşılama yapıyorlar" dedi.