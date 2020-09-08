Bakan Koca en çok hasta görülen ili açıkladı
Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, 7 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Bakan Koca, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." dedi.
Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 7, 2020
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