AjansHaber.com.tr Gündem En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız

Bakan Koca: En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin en çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sırada olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke olduğunu ve şu ana kadar toplam 16 milyon 668 bin 844 doz aşı yapıldığını açıkladı.

 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi:

"En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır. Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibarıyla 16 milyon 668 bin 844'tür."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Emekli Amirallerden skandal açıklama!
İBB 458 milyonluk ihalenin hesabını veremedi!
Kimse yönetici olmak istemedi
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu
Kanal İstanbul'la ilgili heyecanlandıran açıklama
Bugün resmen başladı!
Ahmet Hakan'dan CHP'li belediyelere tavsiye