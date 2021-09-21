AjansHaber.com.tr Sağlık Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Yüzde 50’yi geçti

Bakan Koca duyurdu! Yüzde 50’yi geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı %50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı olanların oranının yüzde 50’yi geçtiğini söyledi.

Bakan Koca, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı %50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak" dedi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı
HES uygulamasına yeni alan eklendi
Japonya'da Koronavirüs
Covid-19 tablosu değişti
Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi
Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Yüzde 50’yi geçti