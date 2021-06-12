AjansHaber.com.tr Sağlık Bakan Koca uygulanan aşı dozunu açıkladı

Bakan Koca duyurdu: Son 24 saatte 597 bin doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara uygulanan aşı dozunun son 24 saat içinde 597 bin 647 arttığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" ifadelerini kullandı.

 

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