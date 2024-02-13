Bakan Koca duyurdu: Mülakat yok, 35 bin sağlıkçı atanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin sağlıkçının atamasına ilişkin takvimin başladığını açıkladı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM’ye göndermek istediklerini belirten Koca, ''Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere toplam 35 bin sağlık personeli alınacağını açıklamıştı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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''35 BİN YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ ARAMIZA KATILACAK''
Yeni sağlık çalışanı istihdamının olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine Bakan Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak.
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Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam, gücümüze güç katacak." ifadesini kullandı.
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