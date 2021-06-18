Bakan Koca duyurdu: Geri sayım başladı

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" dedi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele süreci kapsamında başlatılan aşılama seferberliği tam gaz devam ediyor.

Konuyla ilgili son durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını açıkladı.

"AŞISI HENÜZ YAPILMAYANLARIN SAYISINDA GERİ SAYIM BAŞLADI"

Programın kısa sürede beklenen başarıya ulaşacağını kaydeden Bakan Koca, "Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" dedi.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı"