Bakan Koca duyurdu: 8 bin işçi alınacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çok kısa süre içinde bakanlığa 8 bin işçi alınacağını açıkladı. Personel alımında ise mülakat olmayacak.
Bakan Koca 8 bin işçi alımının yapılacağını söylerken, kura çekilişi olacağını ve mülakat olmayacağını duyurdu.
Bakan Koca'nın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:
"Yakın zamanda tamamlayacağız"
İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız.
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