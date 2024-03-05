Bakan Koca duyurdu: 8 bin işçi alınacak

Bakan Koca 8 bin işçi alımının yapılacağını söylerken, kura çekilişi olacağını ve mülakat olmayacağını duyurdu.

Bakan Koca'nın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Yakın zamanda tamamlayacağız"

İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız.