Bakan Koca duyurdu: 77 sahra hastanesi kuruldu

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından sahra hastaneleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında, "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor" dedi.

10 ilimizde 77 SAHRA HASTANESİ kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor. pic.twitter.com/n5IQfS0PMf

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 8, 2023