Bakan Koca: Depremden etkilenen illerde 12 bin 700 atama yapılacak

Bakan Koca, "Depremden etkilenen 10 ilden birinde hizmet için isteğe bağlı yer değişikliği kurası başvuruları Personel Bilgi Sistemi üzerinden 15 Mart'a kadar yapılacak." dedi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İsteğe bağlı yer değişikliği kurası

Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün 15 Mart.

Yerleştirmeler 30 Mart'ta noter huzurunda yapılacak. Yerleştirmede öncelik, sırasıyla, hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek. Detaylı bilgi için: http://pbs.saglik.gov.tr.

17 binden fazlası hekim olmak üzere, 122 bin sağlık personeli afetzedeler için görev başında. Her şey gibi, kurulacak yeni hayatın da başı sağlık."