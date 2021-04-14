Bakan Koca: Aşıya kadar vakaları azaltalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından kısmi kapanmayla ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır" sözlerine yer verdi.

Kısıtlama saatleri güncellendi

Hafta içi 19.00­-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.