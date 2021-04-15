Bakan Koca: Aşının israfı söz konusu değil!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak aşıların çöpe gittiği iddialarını yalanladı.

Aşıların uygun saklama koşullarının sağlandığı merkezlerde uygulandığına dikkat çeken Bakan Koca, "Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2021





NE OLMUŞTU?

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'in Biontech aşısı ile ilgili yaptığı açıklama yanlış anlaşılmıştı.

Sözleri 'Aşılar ziyan oldu' şeklinde lanse edilen Tükek, sosyal medya hesabından konuya açıklık getirmişti. Tükek, "Aşıların çöpe gittiği yok. Lütfen doğru anlayalım, doğru mesajlar çıkaralım" demişti.