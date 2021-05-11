Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısı en çok azalan 5 il
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Buna göre, 1-7 Mayıs haftasında vaka sayısı en çok azalan iller, Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı grafiğe göre vaka sayısı en çok düşen iller Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul, Tekirdağ, Erzincan, Giresun, Yalova, Kocaeli ve Edirne oldu.
Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak. pic.twitter.com/6ocxHykynk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2021
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