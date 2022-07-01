Bakan Koca açıkladı! Maske geri mi dönüyor?

Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Koca, daha önce günlük binin altına inen vaka sayılarının şu anda 4 bine doğru ilerlediğini paylaştı

Koca, vaka sayısındaki artışa rağmen hastane yükünde henüz bir artış gözlemlenmediğini söyledi.

Bakan Koca'ya, Uğur Şahin'in "Yeni dalga kapıda, sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz" sözleri de soruldu. Koca o açıklamayı, "Ben vatandaşı tedirginliğe sevk edecek bir tablo beklemiyorum" sözleriyle değerlendirdi.

Koca, "Vaka sayısı artabilir ama virüsün mutasyonla birlikte hasta yapma gücü azaldı" dedi. Bakan Koca ayrıca, risk gurubundakilere kişisel tedbirlere uymaları ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları tavsiyesinde de bulundu.