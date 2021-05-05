Bakan Koca: 3. doz yerli aşıyla yapılacak

Eylül ayı itibariyle yerli aşının devreye gireceğini belirten Bakan Koca, ikiinci dozdan 6 ay sonra yapılması tavsiye edilen 3'üncü doz hatırlatma aşısının yerli aşıyla yapılacağını söyledi.

Yeni Şafak Gazetesi'ne röportaj veren Bakan Koca, ikinci dozdan sonraki hatırlatma aşılarının kimlere ne zaman yapılacağını bilim kurulunun belirleyeceğini söyledi.

"240 MİLYON AŞI SİPARİŞ ETTİK"

Türkiye nüfusunun 3 katı kadar aşı için sözleşme yapıldığını vurgulayan Koca, "Sözleşmesi yapılan 240 milyon doz aşının 100 milyonu Sinovac, 90 milyonu Biontech, 50 milyonu ise Sputnik aşısı" dedi.

"OKULLAR AÇILMADAN AŞILAMA BİTECEK"

Sinovac aşısının olumlu etkisinin görüldüğünün altını çizen Koca, okullarda yeni dönem başlamadan önce 18 yaş üstü tüm vatandaşları aşılamak ve günlük vaka sayısını binin altına düşürmek istediklerini belirtti.