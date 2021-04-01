Bakan Koca: 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızı 45 günde aşıladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Dünya Sağlık Örgütünün medya brifingine katıldı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz"

"Her ne kadar şu anda aşı üreten ülkeler arasında yer almasak da temin ettiğimiz aşıların bir kısmını sağlık çalışanları için kullanılmak üzere farklı ülkelerle paylaştığımızı da eklemek isterim. Tüm sağlık çalışanları tüm insanlık için çalışıyor. Bizlere düşen bir başka görev, aşıya sağlık çalışanlarının erişiminin güçlü bir savunuculuğunu yapmaktır. Türkiye olarak, aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak, kolaylaştırıcı rolü üstlendiğimizi belirtmek isterim. Bu girişimlerden sonuç almaya başladığımızı memnuniyetle ifade etmeliyim. Şunu da vurgulamak isterim ki, Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz. Emin olunuz ki aşı üreticisi ülkelere tarafınızdan yapılan çağrı, bu gelişmeyle birlikte Türkiye'de karşılığını bulacaktır."

"DSÖ ile dijital bir platform kurma hazırlığındayız"

"Ortak kahramanlık destanı, dünyanın en büyük kentlerinden en ücra köşelerine her yerde ve yüzlerce farklı dilde. Bu destanın insanlığın ortak dilinde, kalbin sesiyle yazılmaya ihtiyacı var. Bu üniformalar, en büyük sevgiyi uyandıran üniformalardır. İnsan ırkı, bu üniformaların rengidir. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi, tarihi, şimdi yazılması, anıtları daha sürerken dikilmesi gereken bir zamandır. Bu amaçla sadece bir başlangıç olarak, DSÖ ile birlikte, sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığındayız. Değerli dostum Tedros, bu platforma sizin de şahsi desteklerinizi bekliyorum."

"DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var"

"COVID-19 aşılarıyla ilgili, şu an Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var. Bir tanesi, Faz-2 safhasında olan, bir ay sonra Faz-3 safhasına geçmesini ümit ettiğimiz inaktif aşı. Ayrıca dört tane aşımızın da Faz-1 çalışması başladı. Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum."

"Türkiye 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının güçlü bir kahramanı"

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, da Türkiye'nin 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının "güçlü bir kahramanı" olduğunu söyledi.