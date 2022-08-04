Bakan Kirişci: Yanan ormanların yüzde 75'inde yeniden ormanlaştırma tamamlandı

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl çıkan 2 bin 793 adet orman yangınında zarar gören tüm alanları yeniden ormanlaştırıyoruz. Bugün itibariyle yüzde 75'inde yeniden ormanlaştırma çalışmalarını tamamladık. Bu yıl sonuna kadar geriye kalan sahadaki çalışmaları da tamamlayarak, yeniden ormanlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Kirişci, Muğla'nın ilçelerinde ağaçlandırma çalışması başlatılan orman alanlarının eski ve yeni hallerinin yer aldığı videoyu da paylaştı.