Bakan Kirişci: Konunun takipçisi olacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türk Veteriner Hekimleri Birliği 50. Büyük Kongresi'nde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci dün sosyal medyada infiale neden olan Konya'daki barınakta yaşanan olaya ilişkin "Elim hadiseyi üzülerek takip ettim. İl Müdürlüğümüz, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, iki şüpheli tutuklanmıştır" ifadesini kullandı.

Bakan Kirişci, “Dün sosyal medyaya yansıyan Konya’daki elim hadiseyi üzülerek takip ettim. İl Müdürlüğümüz, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, iki şüpheli tutuklanmıştır” dedi.

Konunun takipçisi olacağız

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 50. Büyük Kongresi'nde konuşan Kirişci, “Bir köpeği canice katleden, insanlıktan nasiplenmemiş kişilerle ilgili nihai kararı yargı verecektir. Konunun takipçisi olacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim.” dedi.