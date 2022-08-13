Bakan Kirişci açıkladı! Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak!
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 37 milyon 239 bin 568 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "37 milyon 239 bin 568 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
Söz konusu tutar, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 1301 kişinin hesabına aktarılacak.
37 milyon 239 bin 568 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 13, 2022
Hayırlı ve bereketli olsun.#TürkiyeÜretiyor#SenÜretYeter
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