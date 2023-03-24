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Bakan Kirişci: 1.6 milyar lirayı çiftçilerin hesabına aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "1 milyar 659 milyon 505 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere tarımsal destekleme ödemelerine devam ediyor. Bakan Vahit Kirişci "1 milyar 659 milyon 505 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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