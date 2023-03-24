Bakan Kirişci: 1.6 milyar lirayı çiftçilerin hesabına aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere tarımsal destekleme ödemelerine devam ediyor. Bakan Vahit Kirişci "1 milyar 659 milyon 505 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

1 milyar 659 milyon 505 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/RvdLzvz5vy — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) March 24, 2023