Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere müjde!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Twitter hesabından gençlere seslendi. Bakan Kasapoğlu, "Sevgili gençler, Nisan ayı GSB Burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı." dedi.

Sevgili gençler,



Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle.



GSB her anında hep yanında. 💙 pic.twitter.com/6HN79paC0o