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Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere müjde!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Twitter hesabından GSB burs ve öğrenim kredileri hakkında açıklamada bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Twitter hesabından gençlere seslendi. Bakan Kasapoğlu, "Sevgili gençler, Nisan ayı GSB Burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı." dedi.

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