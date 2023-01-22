Bakan Kasapoğlu: "Türkiye, spor turizminde marka"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nın açılışında yaptığı konuşmada, satranç dünyasının çok değerli isimlerini, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları selamladığını ifade etti.

Türk sporunun bugün ve yarınlar için çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Türkiye'nin bir dönüşüm hikayesi var. Son 20 yılda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda bir devrim var, sanayisiyle eğitimiyle sağlığıyla altyapısıyla. İşte o devrimlerden biri de sporda." diye konuştu.

Kasapoğlu, "Hakikaten her branşta büyük bir dönüşüm, gelişim var. Gerek sporu tabana yaymada gerekse sporcu sayısıyla, spordaki branş çeşitliliğiyle sportif başarılarla ve bunların sürdürülebilirliği noktasındaki çalışmalarımızla 85 milyonun her bir ferdini spora erişebilir kılma noktasında geldiğimiz nokta önemli." dedi.

Türkiye'nin, Avrupa'nın, dünyanın en mükemmel altyapısına sahip olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bunun sonuçlarını her birlikte yaşıyoruz. Daha önceleri yarışacak, temsil edecek sporcu dahi bulamadığımız branşlarda olimpiyat madalyalarımız, Avrupa ve dünya şampiyonluklarımız var." ifadelerini kullandı.

Satrançta Türkiye'nin Avrupa'nın öncü ülkelerinden olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Türkiye, spor turizminde artık bir marka. Antalya da bu markaların öncülerinde biri. Geçtiğimiz yıl 200'den fazla uluslararası spor organizasyonuna Türkiye ev sahipliği yaptı. Artık Türkiye, uluslararası organizasyonlarda talep eden, isteyen bir ülke değildir, aranılan, tercihini kendisi yapan bir ülkedir." diyerek sözlerini noktaladı.