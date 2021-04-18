Bakan Kasapoğlu, paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 World Para Swimming Series yarışlarında, 50 metre sırt üstünde, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde 50 metre sırtüstü stilde altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Sümeyye Boyacı’yı yürekten tebrik ediyorum“ ifadelerini kullandı.
Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde 50 metre sırtüstü stilde altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Sümeyye Boyacı’yı yürekten tebrik ediyorum.🇹🇷👏🏼 pic.twitter.com/vLaIaEFJOl— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 17, 2021
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