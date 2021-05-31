Bakan Karaismailoğlu: Türkiye bütün gücüyle kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın arkasında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ermenistan işgalinden kurtarılan, Azerbaycan hükümetince yeni altyapı ve üstyapı projelerinin başlatıldığı Fuzuli ilini ziyaret etti.

Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşad Nebiyev ile bölgeye gelen Karaismailoğlu, yapımları Türk şirketlerince üstlenilen Horadiz - Ağbend Demir Yolu Projesi, Ahmedbeyli - Horadiz - Mincivan - Ağbend Otoyolu Projesi ve Ahmedbeyli - Fuzuli - Şuşa Otoyolu Projesi'nin hayata geçirildiği şantiyeler ile Fuzuli Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, işgalden kurtarılan bölgelerde hem kara yolu hem de demir yolu olmak üzere çok büyük ulaşım projeleri gerçekleştirildiğini söyledi.

"Dağlık Karabağ’ın inşasında hem mühendislik hem de teknoloji açısından Türkiye, bütün gücüyle kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın arkasında." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, şunları dile getirdi:

"İnşallah bu birliktelik, kardeşlik ve dostluk ilelebet devam edecektir. Biz de bölgenin imarı ile ilgili yapabileceğimiz ihtiyaçlar doğrultusunda onları vermek için buralardayız. Özellikle Nahçıvan koridoru ile ülkemize alternatif ulaşım sağlanmış olacak. Karabağ’ın inşasında bizim de ne kadar emeğimiz olursa bu, bizi memnun edecektir. Bu bölgelerde bulunmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. İnşallah bölgenin imarı ve inşası için de hep birlikte dostane duygular devam edecek her zaman."

Azerbaycanlı Bakan Nebiyev de 44 günlük savaşta olduğu gibi Türk kardeşlerinin bilgi, beceri ve tecrübeleriyle, ister devlet isterse özel sektörüyle yanlarında olduğunu belirterek, "İşgalden kurtarılan bölgelerde büyük imar çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kara ve demir yolu inşaatları yapılıyor. Bu inşaatların büyük kısmını Türk şirketleri hayata geçiriyor.” diye konuştu.