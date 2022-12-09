Bakan Karaismailoğlu: "Lider ve güçlü Türkiye'nin temelini inşa ediyoruz"

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

Lider ve güçlü Türkiye'nin temelini inşa ediyoruz

Ülkemizi hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdık. 2003 öncesindeki toplam tünel uzunluğunu 14 kat fazla artırdık. Haberleşmede çok güçlü bir altyapı tesis ettik. e-devlet'i kullanan vatandaşımızın sayısı 60 milyonu aştı. 3 tarafı denizlerle çevrili vatanımızın deniz ülke kimliğini yeniden inşa ettik.

Havalimanı sayımızı 57'ye çıkardık. Dünya ortalamasının çok üzerinde büyüme performansı gösterdik. Bizi Türkiye Yüzyılı'na ulaştıracak eserlerimizi bir bir inşa ettik.





İstanbul Havalimanı

Dünyanın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı Avrupa yolcu trafiği sıralamasında birinci. İstanbul Havalimanı'nın ne kadar vizyoner bir proje olduğu ortada.Yaptığımız yatırımlar sadece 2021 yılında toplam 28 milyar dolar tasarruf sağladık. Trafik kazaları tam yüzde 82 oranda azaldı.