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Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı ne zaman açılacak?

Bakan Karaismailoğlu Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı için tarih verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre" ifadelerini kullandı.

 

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