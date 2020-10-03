Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı ne zaman açılacak?
Bakan Karaismailoğlu Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı için tarih verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre" ifadelerini kullandı.
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