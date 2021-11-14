Bakan Karaismailoğlu: İlk milli ve elektrikli tren kısa süre sonra raylarda

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık, yeşil liman, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi, yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Üst düzey strateji belgelerimizle yeşil kalkınma hedeflerimize hızlı adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Küresel sıcaklık artışının bu yüzyılın sonunda 1,5 dereceyle sınırlandırılmasını hedefleyen Paris Anlaşması, 10 Kasım itibarıyla Türkiye'de yürürlüğe girdi. Yeşil dönüşümün iklim ve çevreye olduğu kadar ülke ekonomilerinde de büyük bir dönüşüme neden olması bekleniyor.

Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimi için Bakanlık vizyonunu ve bu kapsamdaki strateji ve projelerini paylaştı.

Bakanlık olarak, yatırımlarını insan, yük ve veri hareketliliğini sağlayacak şekilde mobilite, lojistik, dijitalleşme odağında gerçekleştirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, bu kapsamda, çevreci, sürdürülebilir ulaşımı geniş bir perspektiften ele aldıklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, yeni teknolojiler, demir yolu yatırımları ve çevreci yeni nesil araç kullanımlarının yaygınlaştırılması için gerekli adımları atmaya devam ettiklerini belirterek, "Sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık, yeşil liman, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi, yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılması, mikro hareketlilik araçlarının yaygınlaştırılması için üst düzey strateji belgelerimizle yeşil kalkınma hedeflerimize hızlı adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, "Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı", "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi ve Eylem Planı" ve "Sürdürülebilir, Akıllı Hareketlilik Stratejisi" ana çatıları altında eylem planlarını hazırladıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlığın 2019-2023 Stratejik Planı’nda tüm ulaşım modlarının entegrasyonunu sağlayacak ulaşım altyapılarının planlı bir şekilde hayata geçirilmesi, ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında kombine yük taşımacılığı imkanlarının ve kent içi ulaşım altyapısının geliştirilmesine katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Bakanlığımız tarafından çalışmaları devam eden 'Sürdürülebilir, Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planı' ile ulaşım sistemlerinin mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi, ulaşım odaklı karbon emisyonunun azaltılarak sürdürülebilir, çevreci ulaşım türlerinin teşvik edilmesini teminen strateji ve politikalar, yakın zamanda sahada uygulamalarını göreceğimiz projelerimiz olacak."