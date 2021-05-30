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Bakan Karaismailoğlu Aliyev'le bir araya geldi

Azerbaycan'a giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin bir mesaj paylaşan Karaismailoğlu, "Kardeş ülkemizle iş birliğimiz güçlenerek devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Kardeş ülkemizle iş birliğimiz güçlenerek devam ediyor. Bakanlık olarak ulaşım ve haberleşme alanındaki tüm deneyim ve kabiliyetlerimizi Azerbaycan’ın kalkınması ve büyümesi adına ortaya koyacağız."

 

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