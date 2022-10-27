Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Scooterlara yeni düzenleme geliyor

Bakan Karaismailoğlu, son dönemde artan scooter kazalarına ilişkin olarak, "Bunların kullanılmasını teşvik edeceğiz aynı zamanda belli kurallarda kullanılmasını denetleyeceğiz. Üzücü kazalar meydana geldi. Bunları ortadan kaldırmak için yeni tedbirler alarak devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Scooterların kural tanımaz şekilde kullanılmasının üzücü kazaları beraberinde getirdiğini belirten Karaismailoğlu, "Scooter, bisiklet yürüme alanları metropollerin parçası oldu. Geçen yıl bunların belli kurallar dahilinde çalışmasını sürdürmesi için yönetmelikler çıkardık. Ancak arazide, caddelerde kural tanımaz halde hareket ediyorlar. Bunların kullanılmasını teşvik edeceğiz aynı zamanda belli kurallarda kullanılmasını denetleyeceğiz. Üzücü kazalar meydana geldi. Bunları ortadan kaldırmak için yeni tedbirler alarak devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Karaismailoğlu, "Mikro hareketlilik araçları hayatımızın vazgeçilmezleri. Yürüme yolları, bisiklet yollarını teşvik ediyoruz. Tedbirlerimizi, denetimlerimizi, kurallarımızı daha da geliştireceğiz" diye konuştu.