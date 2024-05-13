Bakan Kacır, Togg ile ilgili müjdeyi açıkladı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli üretim Togg otomobilin 2025 yılında, Avrupa'nın otomotiv üretimindeki dev ülkelerinden Almanya'da satışa çıkacağını açıkladı.

TOGG, 2025 YILINDA ALMANYA'DA SATIŞA ÇIKIYOR

Yerli ve milli otomobil Togg'un Almanya'da satışa çıkacağı müjdesini veren Bakan Kacır, "Tüm sektörü dönüştürmeye öncülük eden bir markanın doğuşuna şahitlik ediyoruz. Togg, 2025 yılının başında Almanya’ya adım atacak, Avrupa pazarına girmiş olacak.

Yine aynı tarihlerde, geçtiğimiz aylarda Las Vegas’ta tanıtılan ‘fastback’ modelinin de pazara çıkması hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde Togg’un yeni atılımları da olacak.

Bir yandan da yazılım geliştirmeleri devam ediyor. Son yeniliklerden biri de yüz tanıma oldu." şeklinde konuştu.

"YOLLARDAKİ TOGG SAYISI 30 BİNE YAKLAŞTI"

Bakan Kacır, "Sadece yeni bir otomobil markasının değil, tüm sektörü dönüştürmeye öncülük eden bir markanın doğuşuna şahitlik ediyoruz. Bugün yollardaki Togg’lar 30 bine yaklaştı.

Togg hem elektrikli araç sınıfında lider hem de kendi modeli olan SUV araçlar arasında pazar lideri.

Türkiye önümüzdeki dönemde dünyada önemli bir batarya üretim üslerinden biri haline gelecek. Otonom sürüş, yapay zeka konusunda Togg’un önümüzdeki dönemde kabiliyetlerini geliştirmek çok önemli olacak." ifadelerini kullandı.