Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli zammı açıklaması!

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından gözler memur ve emekliye yapılacak zamma çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi.

En düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını kaydeden Işıkhan, "Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak” dedi.