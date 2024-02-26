Bakan Işıkhan'dan kademeli emeklilik açıklaması!

2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan kademeli emeklilik yasasını çıkmasını bekliyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti MYK'sının ardından "Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı?" sorusuna cevap verdi.

Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı.