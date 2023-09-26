Bakan Güler’den, sınır ötesi toplantı!

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Yaşar Güler toplantıda, terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalara ilişkin yeni talimatlar verdi.

Yapılan görüşmelere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından da paylaşım da yapıldı.