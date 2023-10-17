AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Güler'den İsrail'e tepki

Bakan Güler'den İsrail'e tepki

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İsrail'in tüm dünyanın tepkisine rağmen el-Ehli Baptist Hastanesini vurarak masum sivilleri katletmesi insanlığın bittiği nokta olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Güler'in, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Gazze'ye yönelik acımasızca saldırılarını sürdüren İsrail'in tüm dünyanın tepkisine rağmen el-Ehli Baptist Hastanesini vurarak masum sivilleri katletmesi insanlığın bittiği nokta olmuştur. İsrail yönetimi sivil, kadın ve çocuklara yönelik saldırılara derhal son vermelidir."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Özgür bir Filistin devletinin kurulması gerekiyor
CHP Genel Merkezi’nde yumruklar konuştu!
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 40 yaralı!
Rize'de dereye otomobil düştü: 2 yaralı!
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis’te kabul edildi!
6 yaşındaki çocuğu sırf Müslüman diye öldürdü!
Erkan Can alkollü halde kaza yaptı