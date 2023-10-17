Bakan Güler'den İsrail'e tepki

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Güler'in, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Gazze'ye yönelik acımasızca saldırılarını sürdüren İsrail'in tüm dünyanın tepkisine rağmen el-Ehli Baptist Hastanesini vurarak masum sivilleri katletmesi insanlığın bittiği nokta olmuştur. İsrail yönetimi sivil, kadın ve çocuklara yönelik saldırılara derhal son vermelidir."