Bakan Güler duyurdu: Çok sayıda terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare ettiği Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatları sonrasında pilotlara seslendi.

Bakan Güler, "Dün gece, maalesef, Pençe Harekât bölgesinde görev yapan 6 kahraman evladımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Bugün de, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada da 6 kahraman evladımız şehit oldu, 6 kahraman silah arkadaşımız da hafif yaralandı. Kahraman evlatlarımız, aziz vatanımızın mukaddes savunucuları olarak üstün bir cesaret ve fedakarlıkla görevlerini yaparken şehadet makamına ulaştılar. Şehit olan silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.

İki günde 25 terörist yok edildi

Bakan Güler, "Dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken, bugün de 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Böylece yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156'ya ulaştı. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.