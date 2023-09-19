Bakan Güler: "Azerbaycan'ın yanındayız"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un, Karabağ’daki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bakan Hasanov, mevkidaşına Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gerçekleştirilen yerel nitelikli terörle mücadele tedbirleri konusunda bilgi verdi. Bakan Yaşar Güler, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi” denildi.