Bakan Güler: 15 Temmuz'da kaybolan silahlar adli emanette

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonuna katıldı. Katıldığı resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, Ankara’da yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ sözünü hatırlatması üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “O şarkı kulağınızda dursun diyor” ifadelerini kullandı.

"Silah sovyet yapımı mı?"

Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı’na gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin konuşan Güler, “Görünürde bir lav silahı var” diye konuştu. “Silah Sovyet yapımı mı?” sorusuna ise “Büyük ihtimalle evet” cevabını verdi.

15 Temmuz gecesine ilişkin net açıklama

Bir gazetecinin "Türkiye'de son dönemlerde farklı kentlerde silahlı çatışmalar yaşanıyor. 15 Temmuz gecesi kaybolan silahlarla bu silahların bağlantısı olabilir mi?" sorusuna Bakan Güler, "O silahların hepsi adli emanette. Hepsi oraya teslim edilmiş durumda. Hepsi bulundu ve orada. Merak etmeyin." diyerek sözlerini noktaladı.