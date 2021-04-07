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Bakan Gül, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Aliyeva ile görüştü

Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli hukuki konuların ele alındığı belirtildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli hukuki konuların ele alındığı belirtildi.

"İki devlet tek millet" anlayışıyla ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine vurgu yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Gül, Ermenistan'ın Yukarı Karabağ savaşında işlemiş olduğu insan hakları ihlallerine ilişkin Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumunun yayınlamış olduğu rapor için teşekkür etti. Uluslararası platformlarda raporun takipçisi olacaklarını belirten Bakanı Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi."

Görüşmede, Kamu Başdenetiçisi Şeref Malkoç'un da Aliyeva ve heyetine eşlik ettiği kaydedildi.

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