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Bakan Göktaş duyurdu: Hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Şubat ayına ilişkin 872,4 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Şubat ayına ilişkin 872,4 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerini çeşitlendirdiklerini kaydeden Bakan Göktaş, bu doğrultuda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını belirterek, ''Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Şubat ayına ilişkin 872,4 milyon TL SED ödemesi yaptık'' dedi.

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