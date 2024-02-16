Bakan Göktaş açıkladı: Aile ve Gençlik Fonu'na 1112 çift başvurdu

Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinde 1112 çiftimiz başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar programı kapsamında ilk ziyaretini valiliğe yaptı. Burada çiçekle karşılanan Bakan Özdemir Göktaş, daha sonra şeref defterini imzaladı. Bakan Göktaş sonrasında AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın projelerini açıklandığı 'Lansman Toplantısı'na katıldı.

1112 çift başvurdu

Toplantıda konuşan Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belirlenen hedeflerimize her gün bir adım daha yaklaşıyor, eser ve hizmet siyasetinde sınır tanımıyoruz. Kendisinin vizyonu doğrultusunda gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştıracak adımı da attık. Biliyorsunuz gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları dün itibarıyla Bakanlığımızın internet sitesinden almaya başladık. Fona şu ana kadar bini aşkın çiftimiz başvurdu. Tam olarak bu sabah 8.00 itibarıyla başlattığımız bu pilot projeye deprem bölgesinde 1112 çiftimiz başvurdu. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İnanıyorum ki ülkemiz için yararlı olacak pek çok proje verilecek bu destekle hayat bulacak. Fona gösterilen bu yoğun ilgiden dolayı tüm gençlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bakan Göktaş, daha sonra 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Afyonkarahisar Buluşması' toplantısına katıldı. Burada AK Parti Kadın Kolları üyelerine yaptığı konuşmada destekleri için teşekkür eden Bakan Göktaş'a çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, Göktaş, kentteki temaslarını basına kapalı sürdürdü.