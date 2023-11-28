Bakan Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Fidan, bugün gerçekleştirilecek toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Bakanımız @HakanFidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika’da.



Sayın Bakanımız, Brüksel’de bugün yapılacak olan toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. pic.twitter.com/IuR32Gg2zY — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 28, 2023

Bakan Fidan, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ele alındı.

Bakanımız @HakanFidan, Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.



NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ele alındı. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/0sklpYLhqZ — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 28, 2023

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantı kapsamında, "Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde", Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesinin planlandığı kaydedildi.