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Bakan Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün yapılacak olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Fidan, bugün gerçekleştirilecek toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Bakan Fidan, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ele alındı. 

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantı kapsamında, "Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde", Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesinin planlandığı kaydedildi.

 

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