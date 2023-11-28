Bakan Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün yapılacak olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e bir ziyaret gerçekleştirdi.
Fidan, bugün gerçekleştirilecek toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Bakanımız @HakanFidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika’da.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 28, 2023
Sayın Bakanımız, Brüksel’de bugün yapılacak olan toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. pic.twitter.com/IuR32Gg2zY
Bakan Fidan, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ele alındı.
Bakanımız @HakanFidan, Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 28, 2023
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ele alındı. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/0sklpYLhqZ
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantı kapsamında, "Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde", Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesinin planlandığı kaydedildi.
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