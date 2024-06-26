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Bakan Fidan, Şükri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile görüşmesinde Gazze’deki son gelişmeler ele alındı.

Gazze’deki savaşın bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekildi. Savaşın bir an önce durması ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğine değinildi. İnsani yardımın kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaşmasının önemi vurgulandı.

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