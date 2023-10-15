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Bakan Fidan, mevkidaşları ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşı Zambry ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele aldı.

Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ile de telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.

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